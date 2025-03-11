Семейный бизнес по легализации мигрантов организовали в Новосибирске

За несколько лет семейному подряду удалось оформить фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы более 300 выходцам из ближнего зарубежья. Данные услуги оказывались за крупное денежное вознаграждение. Руководила бизнесом женщина 1989 года рождения удаленно. Все это время главная фигурантка по делу проживала за пределами Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении двоих новосибирцев возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — уточнили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемая находится в федеральном розыске, а ее соучастнику, по совместительству супругу, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников преступной группы еще продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что трое новосибирцев попались на помощи нелегалам.