Директор новосибирского предприятия получил «откаты» более 8 млн рублей

Заместитель прокурора области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора ПАО «Сиблитмаш». Он обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.6 ст.204 и ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах).

— По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый получил от директора другой организации «откат» в размере 140 тыс. рублей за заключение договора поставки коксохимической продукции. В период с 2017 по 2021 годов обвиняемый незаконно получил денежные средства в размере 6,2 млн. рублей от представителя другой организации за преимущественное право перевозить большинство грузов с продукцией ПАО «Сиблитмаш», — говорится в сообщении прокуратуры. — Кроме того, с марта по июнь 2020 года обвиняемый за «откат» в размере 1,95 млн рублей заключил договор на поставку третьей фирме продукции ПАО «Сиблитмаш».

Как уточняется, денежные средства предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого по принятию юридически значимых решений о выборе именно этих организаций для поставки продукции и перевозке грузов.

Обвиняемый вину признал, прокурором с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму около 3 миллионов рублей, — пояснили в следственном управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы также дадут правовую оценку действиям других лиц, участвовавших в совершении преступлений, отметили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за подкуп в 1,5 миллиона рублей заключен под стражу конкурсный управляющий.