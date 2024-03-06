Более миллиарда рублей получили семьи Новосибирской области по социальному контракту

В Новосибирской области ведется всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе, многодетных. Одной из форм самых популярных мер является социальный контракт. Ежегодно на его реализацию выделяется порядка миллиарда рублей. Таким способом уже почти 40 тысяч жителей региона смогли повысить свой уровень дохода. В 2024 году максимальный размер выделяемого финансирования на данное направление при заключении соцконтракта – 200 тысяч рублей.

В своем Послании президент России отдельно обозначил работу регионов в этом направлении.

Заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич в ходе пресс-тура 5 марта лично оценил примеры реализации социального контракта в Коченевском районе.

― Направить средства меры поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, развитие личного подсобного хозяйства, поддержку в поиске работы и открытие собственного дела. Лидирующие позиции занимает животноводство: в 2023 году соцконтракт на данные цели заключили 450 семей региона, – рассказал Дмитрий Радич.

Так, например, многодетная семья Яргиновых, которая воспитывает 6 детей, заключила социальный контракт и увлеклась ведением личного подсобного хозяйства. На полученные деньги она купила более 30 кур-несушек, пять дойных коз, поросят и бычка. Благодаря этому ребятишки теперь каждый день могут пить свежее молоко, а на домашнем столе всегда есть мясо и яйца. Излишки Яргиновы продают местным жителям, пополняя свой семейный бюджет. Небольшой бизнес позволил им накопить нужную сумму для покупки телки. Скоро у небольшой домашней фермы будет возможность разводить еще и крупный рогатый скот.

В правительстве отмечают, что получить поддержку в рамках соцконтракта могут практически все малоимущие семьи и даже одинокие люди, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Подать заявление на оформление можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.