Названа дата сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

Власти назвали новые сроки сдачи Первомайского сквера.

— Нам не повезло с подрядчиком. Не всегда у нас получается, что выигрывает хороший подрядчик, а еще желательно из Новосибирска. Но сквер будет в этом году сдан, надеемся, что до Дня города, — сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, на пресс-конференции.

На данный момент заканчивается реконструкция фонтана «Мишка», а весной будет доделан и весь остальной сквер.

Реконструкция началась еще летом 2023 года, планировалось завершить все в октябре того же года.

Также вице-мэр подчеркнула, что реконструкция сквера — это лишь первый этап преобразования центра города.

Ранее редакция сообщала о том, проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке.