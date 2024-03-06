Названа дата сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

Власти назвали новые сроки сдачи Первомайского сквера.
— Нам не повезло с подрядчиком. Не всегда у нас получается, что выигрывает хороший подрядчик, а еще желательно из Новосибирска. Но сквер будет в этом году сдан, надеемся, что до Дня города, — сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, на пресс-конференции.
На данный момент заканчивается реконструкция фонтана «Мишка», а весной будет доделан и весь остальной сквер.
Реконструкция началась еще летом 2023 года, планировалось завершить все в октябре того же года.
Также вице-мэр подчеркнула, что реконструкция сквера — это лишь первый этап преобразования центра города.
Ранее редакция сообщала о том, проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке.
Фото: Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru