Дорогу, соединяющую пять районов Новосибирской области, отремонтируют в 2024 году

В 2024 году по национальному проекту, инициированному Президентом России, запланирован ремонт на нескольких участках автомобильной дороги Новосибирской области «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук» общей протяженностью 7,4 км.

― Эта дорога входит в опорную сеть Новосибирской области. Она является важнейшей частью транспортной инфраструктуры, по которой транзитные грузы попадают в Казахстан и на Алтай. Также по ней проходят школьные маршруты, – рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорога проходит через несколько районов: Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский. В прошлом году ремонту подверглись участки протяженностью 8,3 км возле села Журавка. Была закончена реконструкция 6 км дороги, расположенных между селом Успенка и поселком Табулга.

Ранее редакция рассказывала, что в планах на этот год привести в порядок 91 объект в Новосибирской области. Это почти 247 километров дорог и более 2 тысяч погонных метров мостов. Все эти работы проводятся в рамках нацпроекта.

Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года.