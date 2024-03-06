Дорогу, соединяющую пять районов Новосибирской области, отремонтируют в 2024 году

В 2024 году по национальному проекту, инициированному Президентом России, запланирован ремонт на нескольких участках автомобильной дороги Новосибирской области «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук» общей протяженностью 7,4 км.
― Эта дорога входит в опорную сеть Новосибирской области. Она является важнейшей частью транспортной инфраструктуры, по которой транзитные грузы попадают в Казахстан и на Алтай. Также по ней проходят школьные маршруты, – рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Дорога проходит через несколько районов: Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский. В прошлом году ремонту подверглись участки протяженностью 8,3 км возле села Журавка. Была закончена реконструкция 6 км дороги, расположенных между селом Успенка и поселком Табулга.
Ранее редакция рассказывала, что в планах на этот год привести в порядок 91 объект в Новосибирской области. Это почти 247 километров дорог и более 2 тысяч погонных метров мостов. Все эти работы проводятся в рамках нацпроекта.
Для справки
Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года.
Фото с сайта правительства НСО.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru