Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

Миллионным инвестором стал новосибирец — клиент Сибирского Сбербанка.
  • 28/08/2019, 18:53
Автор: Юлия Данилова
Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

— Рост популярности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) не случаен. Ставки по вкладам снижаются, поэтому клиенты ищут альтернативные инструменты и стратегии для вложения средств, — сообщил в рамках пресс-подхода зампредседателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков. — В ИИС «зашита» стратегия инвестирования в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний: ОАО РЖД, ПАО МТС и т.д. Кроме того, клиент может получить налоговый вычет за вложенные средства (13% от суммы, но не более 52 тыс рублей в год). То есть клиент получает два источника дохода и итоговая доходность достаточно значимая, по сравнению со ставками по депозитам.

С апреля 2019 года (старт продаж продукта) на территории присутствия Сибирского Сбербанка открыто почти 5 тыс индивидуальных инвестиционных счетов. Из них около 300 в Новосибирском отделении.

— 3\4 клиентов, которым открыты ИИС, — это люди, которые получили первый опыт инвестирования на фондовом рынке. Когда человек первый раз с чем-то сталкивается — это кажется ему сложным, но в этот продукт заложено доверительное управление средствами клиента, то есть для него эта история проста и понятна, — констатирует Волков.

Миллионный клиент, военный пенсионер Юрий Булгаков, сообщил СМИ, что работает со Сбербанком с 2008 года.

— До этого у меня в банке был открыт вклад. После того, как срок размещения средств завершился, я увидел, что проценты сильно упали. Специалисты посоветовали мне обратить внимание на ИИС. Меня заинтересовал тот факт, что я могу его пополнять, могу получить налоговый вычет, ну и ставка понравилась, — говорит Булгаков.

Всего по группе Сбербанк на 1 августа открыто более 478 тыс ИИС, из них 388 тыс в ПАО Сбербанк, 90,4 тыс — в АО «Сбербанк управление активами». Как отмечают в пресс-службе кредитной организации, сегодня в Сбербанке открыта примерна половина от общего количества действующих ИИС в стране. На этих счетах клиенты разместили уже более 30 млрд руб.

Фото: автора

Популярное с сайта

Новый оборот «Глобуса»

Новый оборот «Глобуса»

28/08/2019, 17:07
В свой юбилейный сезон театр «Глобус» намерен стать еще ближе к образу экспериментально-лабораторного театра.
Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

28/08/2019, 14:53
В тренде у новосибирцев – самостоятельные поездки, покупки техники и товаров для ремонта, а спрос на развлечения снизился.
В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

28/08/2019, 13:39
34 работника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

28/08/2019, 18:58

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26

«РЖД» ищет инновационные решения

28/08/2019, 17:12

Новый оборот «Глобуса»

28/08/2019, 17:07

Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

28/08/2019, 14:53

В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

28/08/2019, 13:39

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

28/08/2019, 13:04

В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

28/08/2019, 12:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска