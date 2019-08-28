Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

— Рост популярности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) не случаен. Ставки по вкладам снижаются, поэтому клиенты ищут альтернативные инструменты и стратегии для вложения средств, — сообщил в рамках пресс-подхода зампредседателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков. — В ИИС «зашита» стратегия инвестирования в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний: ОАО РЖД, ПАО МТС и т.д. Кроме того, клиент может получить налоговый вычет за вложенные средства (13% от суммы, но не более 52 тыс рублей в год). То есть клиент получает два источника дохода и итоговая доходность достаточно значимая, по сравнению со ставками по депозитам.

С апреля 2019 года (старт продаж продукта) на территории присутствия Сибирского Сбербанка открыто почти 5 тыс индивидуальных инвестиционных счетов. Из них около 300 в Новосибирском отделении.

— 3\4 клиентов, которым открыты ИИС, — это люди, которые получили первый опыт инвестирования на фондовом рынке. Когда человек первый раз с чем-то сталкивается — это кажется ему сложным, но в этот продукт заложено доверительное управление средствами клиента, то есть для него эта история проста и понятна, — констатирует Волков.

Миллионный клиент, военный пенсионер Юрий Булгаков, сообщил СМИ, что работает со Сбербанком с 2008 года.

— До этого у меня в банке был открыт вклад. После того, как срок размещения средств завершился, я увидел, что проценты сильно упали. Специалисты посоветовали мне обратить внимание на ИИС. Меня заинтересовал тот факт, что я могу его пополнять, могу получить налоговый вычет, ну и ставка понравилась, — говорит Булгаков.

Всего по группе Сбербанк на 1 августа открыто более 478 тыс ИИС, из них 388 тыс в ПАО Сбербанк, 90,4 тыс — в АО «Сбербанк управление активами». Как отмечают в пресс-службе кредитной организации, сегодня в Сбербанке открыта примерна половина от общего количества действующих ИИС в стране. На этих счетах клиенты разместили уже более 30 млрд руб.

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