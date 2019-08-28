Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

Избирком Новосибирска обновил данные о поступлении и расходовании денежных средств у кандидатов в мэры. На первом месте по-прежнему бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»). Его избирательный счет за неделю вырос с 8,5 до 10,4 млн рублей. Выросли и пожертвования граждан кандидату (суммой более 20 тысяч рублей) — с 1 до 4,4 млн. В настоящий момент кандидат израсходовал 9,6 млн на оплату договоров, а 185,8 тысячи рублей ему возвращены в связи с отказом от услуг.

Следом за Сафиуллиным по объему избирательного счета идет поднявшийся с 4-го на 2-е место его экс-начальник — мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). У него 8,6 млн рублей. О пожертвованиях не сообщается. В настоящее время Локоть потратил в рамках кампании 7,9 млн на оплату по договорам.

«Бронзовым» призером по избирательному счету стал депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), потеснивший свою коллегу Наталью Пинус («Российский общенародный союз»). На счет Лебедева поступили 7,4 млн рублей. В настоящий момент кандидат израсходовал 6,2 млн на оплату по счетам и договорам.

С «бронзы» на почетное четвертое место спустилась Наталья Пинус с 7,2 млн рублей, 3 млн из которых — пожертвования от граждан. Израсходовала депутат в рамках кампании 6,5 млн. Эти средства, как и у ее коллеги по горсовету и оппоненту по выборной кампании, ушли на оплату договоров и счетов.

Значительно нарастил свой избирательный фонд — с 630 тысяч до 3,9 млн рублей — старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), поднявшийся таким образом с 7-го на 5-е место в рейтинге. Эти средства кандидат потратил на размещение наружной рекламы. Как сообщалось ранее, 315 тысяч рублей, пожертвованных АНО ДПО «ИПИТ», пришлось вернуть, так как пожертвования были сделаны с нарушением законодательства.

Замыкает парад миллионеров координатор штаба Навального самовыдвиженец Сергей Бойко с 1,9 млн, из них 993 тысяч — средства пожертвований граждан. Почти все деньги— 1,8 млн рублей — уже потрачены. А вот 71,9 тысячи пришлось вернуть. Большая часть средств — 53,4 тысяч — возвращены по платежному поручению и договору. Оставшиеся средства, как в случае уже упомянутого оппонента кандидата — Викторовича, возвращены в связи с тем, что пожертвования были сделаны с нарушениями законодательства.

Как и неделю назад список с избирательным счетом до 1 млн рублей открывает телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»). Ее избирательный счет остался неизменным — 855 тысяч рублей, из которых 750 тысяч — пожертвования на сумму более 20 тысяч рублей. Потрачено кандидатом 829,7 тысячи: на оплату по счетам — 334,1 тысячи, по договору — 115,1 тысячи рублей. Еще 192 тысячи ушли на аренду места для размещения агитпродукции.

За Сапиной следует депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), нарастившая счет с 508 до 731 тысячи рублей (с поддержкой от граждан — 666 тысяч рублей). В настоящее время кандидат потратила 728,1 тысячи, 78 тысяч ушли на изготовление агитационного баннера.

Далее идет гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), чей счет (как и у его оппонентки из «Гражданской платформы») за неделю не изменился и сейчас составляет 320 тысяч рублей. Изменились только траты кандидата, выросшие со 198 до 218 тысяч на оплату эфирного времени и изготовление агитпродукции.

Замыкает десятку экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), «выросший» с нуля до 198 тысяч рублей. Столько же кандидат уже потратил на оплату по договору.

У предпринимателей Алексея Крестьянова («Аграрная партия России») и Мухаммеда-Али Хаюрина («Партия возрождения села») состояние счета не изменилось. Андрей Токарев («Родная партия») увеличил счет со 113,3 до 140,3 тысячи рублей, из которых 40 тысяч — пожертвования от граждан, однако возвращенных в связи с нарушением законодательства. В настоящее время он потратил 90,6 тысячи. На что именно — избирком не сообщает.

Оставшиеся двое кандидатов — гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гульятяев («Партия возрождения России») и руководитель РО ПО «Коммунисты России» Сергей Лоскутов — ведут кампанию без привлечения денежных средств.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

Фото: с сайта горизбиркома Новосибирска