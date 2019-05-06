 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирский инженер завоевал серебро на чемпионате мира по гонкам на инвалидных колясках-вездеходах

Производство новой модели было запущено в апреле 2019 года в Новосибирске.
  • 06/05/2019, 17:07
инвалидная коляска-вездеход

5 мая в Токио прошел мировой чемпионат по гонкам на инвалидных колясках Cybatlon-2019. Серебряную медаль завоевала команда новосибирской фирмы Caterwil под руководством выпускника механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Ивана Невзорова, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что на пути к финалу российская команда опередила 6 других команд разработчиков колясок-вездеходов из Японии и Гонконга, а в финале в драматичной борьбе уступила команде HSR Echanced из Швейцарии. Участникам нужно было проехать между двумя офисными столами со стульями, преодолеть «змейку» из вешалок и столбиков, лабиринт неровностей, лестницу, открыть дверь манипулятором и так далее. Российская команда прошла полосу препятствий быстрее швейцарцев, однако проиграла из-за штрафных баллов — пилот российской команды Юрий Ларин случайно задел стол во время прохождения одного из препятствий.

инвалидная коляска-вездеходНовосибирцы дошли до финала с новой моделью коляски-вездехода Caterwil GTS3 EXPORT, которая на 20% быстрее предыдущих моделей. Производство новой модели было запущено в апреле 2019 года в Новосибирске, одну из первых скоростных колясок приобрел шейх из Кувейта. Коляска-вездеход Caterwil — разработка выпускника механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Ивана Невзорова.

— Среди всех призёров только Caterwil GTS является коммерческим продуктом, в то время как остальные команды представляли прототипы, не предназначенные для повседневного использования, — отметил Иван Невзоров.

По мнению разработчика, преимущество российской коляски над конкурентами заключается в том, что она сделана просто и надежно. Оригинальное решение — совмещение технологии гусеничного хода с колесным ходом, подобная механика единственная в мире. Копируется она очень просто: достаточно купить эту коляску, разобрать и сделать такую же, но на создание электроники и софта, которая заставит ее работать, по словам Ивана, уйдет около года.

— Стоимость коляски на данный момент — от 400 до 500 тысяч рублей в России, от 1 миллиона рублей в Европе. Дешевле ли это, чем делать пандусы и прочие приспособления для инвалидов? Не могу сказать, но нужно обязательно делать и то, и другое. Даже когда человек пользуется нашей коляской, всегда проще проехать по пандусу, чем забираться или спускаться по лестнице. К сожалению, мы не можем повлиять на качество пандусов. Но мы можем дать человеку средство, благодаря которому он будет чувствовать себя свободно в своей среде, — говорит Иван Невзоров.

Cybatlon — это соревнования паратлетов, использующих высокотехнологичные вспомогательные устройства, включая робототехнику. Соревнования проходили по направлениям «инвалидные коляски», «экзоскелеты» и «механические руки», в каждом из которых принимали участие 8 команд. Цель соревнований — выявить, какое из изобретений лучше приспособлено для преодоления всевозможных препятствий, включая лестничные пролеты.

Фото: предоставлены пресс-службой НГТУ НЭТИ

Популярное с сайта

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56
Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально.
В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19
Стоимость контракта — 63 млн рублей.
В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

06/05/2019, 14:07
Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходов, возникающих при реализации национального проекта.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

За квартал недоимка по платежам в бюджет увеличилась на 800 млн рублей

06/05/2019, 18:40

В бюджет области в первом квартале поступило почти 34 млрд рублей

06/05/2019, 18:20

Новосибирская область погасила все кредиты банкам

06/05/2019, 18:16

Один из крупнейших налогоплательщиков области перечислил в бюджет 950 млн рублей

06/05/2019, 18:12

Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

06/05/2019, 16:01

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19

В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

06/05/2019, 14:07

Собственные доходы бюджета области выросли на 117%

06/05/2019, 13:21

Объявлены очередные аукционы по Ледовой арене в Новосибирске

06/05/2019, 12:50

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска