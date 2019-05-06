Новосибирский инженер завоевал серебро на чемпионате мира по гонкам на инвалидных колясках-вездеходах

5 мая в Токио прошел мировой чемпионат по гонкам на инвалидных колясках Cybatlon-2019. Серебряную медаль завоевала команда новосибирской фирмы Caterwil под руководством выпускника механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Ивана Невзорова, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что на пути к финалу российская команда опередила 6 других команд разработчиков колясок-вездеходов из Японии и Гонконга, а в финале в драматичной борьбе уступила команде HSR Echanced из Швейцарии. Участникам нужно было проехать между двумя офисными столами со стульями, преодолеть «змейку» из вешалок и столбиков, лабиринт неровностей, лестницу, открыть дверь манипулятором и так далее. Российская команда прошла полосу препятствий быстрее швейцарцев, однако проиграла из-за штрафных баллов — пилот российской команды Юрий Ларин случайно задел стол во время прохождения одного из препятствий.

Новосибирцы дошли до финала с новой моделью коляски-вездехода Caterwil GTS3 EXPORT, которая на 20% быстрее предыдущих моделей. Производство новой модели было запущено в апреле 2019 года в Новосибирске, одну из первых скоростных колясок приобрел шейх из Кувейта. Коляска-вездеход Caterwil — разработка выпускника механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Ивана Невзорова.

— Среди всех призёров только Caterwil GTS является коммерческим продуктом, в то время как остальные команды представляли прототипы, не предназначенные для повседневного использования, — отметил Иван Невзоров.

По мнению разработчика, преимущество российской коляски над конкурентами заключается в том, что она сделана просто и надежно. Оригинальное решение — совмещение технологии гусеничного хода с колесным ходом, подобная механика единственная в мире. Копируется она очень просто: достаточно купить эту коляску, разобрать и сделать такую же, но на создание электроники и софта, которая заставит ее работать, по словам Ивана, уйдет около года.

— Стоимость коляски на данный момент — от 400 до 500 тысяч рублей в России, от 1 миллиона рублей в Европе. Дешевле ли это, чем делать пандусы и прочие приспособления для инвалидов? Не могу сказать, но нужно обязательно делать и то, и другое. Даже когда человек пользуется нашей коляской, всегда проще проехать по пандусу, чем забираться или спускаться по лестнице. К сожалению, мы не можем повлиять на качество пандусов. Но мы можем дать человеку средство, благодаря которому он будет чувствовать себя свободно в своей среде, — говорит Иван Невзоров.

Cybatlon — это соревнования паратлетов, использующих высокотехнологичные вспомогательные устройства, включая робототехнику. Соревнования проходили по направлениям «инвалидные коляски», «экзоскелеты» и «механические руки», в каждом из которых принимали участие 8 команд. Цель соревнований — выявить, какое из изобретений лучше приспособлено для преодоления всевозможных препятствий, включая лестничные пролеты.

Фото: предоставлены пресс-службой НГТУ НЭТИ