Более семи тысяч человек пострадали от укусов клещей в Новосибирске

С начала года в Новосибирске пострадали от укусов клещей более 7000 человек. Клещевой энцефалит выявили предварительно у 220 горожан, клещевой боррелиоз диагностировали у 113-и.

— Больше всего укусов клещей зарегистрировали в Центральном, Советском и Ленинском районах города, — заявили в мэрии Новосибирска.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Специалисты напомнили, что самым надежным способом защиты от этого заболевания является вакцинация.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области три человека умерли после укусов клещей. Двое скончались из-за клещевого риккетсиоза, который не фиксировался в регионе 30 лет. Еще один человек стал жертвой клещевого энцефалита.