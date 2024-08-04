Более семи тысяч человек пострадали от укусов клещей в Новосибирске

С начала года в Новосибирске пострадали от укусов клещей более 7000 человек. Клещевой энцефалит выявили предварительно у 220 горожан, клещевой боррелиоз диагностировали у 113-и.
— Больше всего укусов клещей зарегистрировали в Центральном, Советском и Ленинском районах города, — заявили в мэрии Новосибирска.
Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.
Специалисты напомнили, что самым надежным способом защиты от этого заболевания является вакцинация.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области три человека умерли после укусов клещей. Двое скончались из-за клещевого риккетсиоза, который не фиксировался в регионе 30 лет. Еще один человек стал жертвой клещевого энцефалита.
Фото: pixabay.com, erik_karits
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