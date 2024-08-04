Дожди с грозами придут в Новосибирскую область на предстоящей неделе

Дожди с грозами накроют Новосибирскую область уже с понедельника. И прольются до конца недели. При этом жара ослабнет лишь слегка.

По данным сервиса Gismeteo, дождливая погода простоит в регионе всю неделю. При этом температура воздуха будет варьироваться от +17 до +28 градусов.

Днем в понедельник, 5 августа, воздух прогреется до + 25…+27. Ночью температура понизится до +16…+18 градусов. Ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5-9 м/с, при порывах до 14.

Днем во вторник и среду жара немного спадет — температура воздуха составит от +23 до +26 градусов. Ожидаются кратковременный дожди. В ночные часы столбик термометра опустится до 17-градусной отметки.

В четверг и пятницу температура воздуха повысится до + 28 днем, ночью ожидается + 18…+19 градусов. Синоптики обещают, что эти сутки в регионе не обойдется без дождей и гроз.

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