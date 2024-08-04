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Дожди с грозами придут в Новосибирскую область на предстоящей неделе

  • 04/08/2024, 18:30
Автор: Ольга Кирсанова
Дожди с грозами придут в Новосибирскую область на предстоящей неделе
Погода позволит жителям региона выдохнуть после аномально жарких выходных.

Дожди с грозами накроют Новосибирскую область уже с понедельника. И прольются до конца недели.  При этом жара ослабнет лишь слегка.

По данным сервиса Gismeteo, дождливая погода простоит в регионе всю неделю. При этом температура воздуха будет варьироваться от +17 до +28 градусов.

Днем в понедельник, 5 августа, воздух прогреется до + 25…+27. Ночью температура понизится до +16…+18 градусов.  Ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5-9 м/с, при порывах до 14.

Днем во вторник и среду жара немного спадет — температура воздуха составит от +23 до +26 градусов. Ожидаются кратковременный дожди. В ночные часы столбик термометра опустится до 17-градусной отметки.

В четверг и пятницу температура воздуха повысится до + 28 днем, ночью ожидается + 18…+19 градусов. Синоптики обещают, что эти сутки в регионе не обойдется без дождей и гроз.

Ранее редакция рассказала о советах агронома в борьбе с паутинным клещом, атаковавшим огурцы в теплицах новосибирских дачников.

Источник фото: Freepik / автор wavebreakmedia_micro

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : погода дожди и грозы


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