Эксперты рассказали новосибирцам, как сберечь здоровье под кондиционером в жару

Жарким летом помещения или автомобили с кондиционерами кажутся раем. Но те же кондиционеры таят в себе и опасность. В чем их вред для организма?

Врач превентивной медицины Елена Колотилкина предупреждает о рисках резкого переохлаждения, которое при ослабленном организме может приводить к простудам, обострению герпеса, невралгиям.

― Тем более, что воздух в помещении при кондиционировании становится сухим, сушит слизистые, что создает благоприятную почву для бактерий и вирусов. Бактерии, живущие в системах кондиционирования, могут вызывать инфекционные заболевания, вплоть до пневмоний, ― рассказывает специалист.

Особенно жару тяжело переносят люди с гипертонией, беременные и дети. Чтобы обезопасить их и себя от неприятных последствий достаточно соблюдать несколько простых правил.

Выставляйте температуру в кондиционерах не ниже 23 градусов. Не сидите под струями холодного воздуха. Чаще проветривайте помещение, это улучшит качество воздуха . Увлажняйте воздух, пейте свою норму воды, чтобы слизистые не пересушивались. Проводите регулярное обслуживание и очистку кондиционеров.

Врач общей практики Светлана Герасенко рассказала о важности бережного отношения к своему здоровью. Эти рекомендации помогут чувствовать себя хорошо не только летом, но и круглый год.

― Во-первых, конечно, важно наблюдать за собой. Если ты чувствуешь, что тебе холодно, то надо выключать кондиционер или увеличить количество градусов на нем. Но если говорить о том, как сделать свое здоровье, свой иммунитет крепче, так чтобы и даже при каком-то легком или коротковременном переохлаждении не заболевать простудами, не уходить в какие-то обострения хронических танзелитов или ангины, то здесь, конечно, нужно понимать, что к здоровью нужно всегда относиться осознанно. Не тогда, когда ты задумался о нем и с кондиционером посидел, а всегда. Это значит, необходимо соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться, соблюдать режим питания. Добавить спортивную и физическую активность, ― говорит доктор.

Не стоит забыть про иммунитет. Эксперт советует укреплять все его составляющие.

― В этом помогут витамин D, цинк, витамины А, С, Е, витамины группы В. Важно уделять также внимание другим компонентам защитной системы. Это кишечник, чтобы он был всегда чистый. Печень восстанавливать с помощью правильного питания и с помощью помощников для микрофлоры, пробиотиков. Укреплять эмоциональную систему, нервную систему, потому что это тоже влияет на иммунитет. Ну и, конечно же, закаляться, ―считает Светлана Герасенко.

Ранее редакция рассказывала, что жители Новосибирска пожаловались на неработающие кондиционеры в новых троллейбусах. Люди стали падать в обморок от духоты и высоких температур.