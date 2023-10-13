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Росимущество отказывается от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске

  • 13/10/2023, 13:35
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Росимущество отказывается от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске
Часть из них перешла в муниципальную собственность в том же статусе, а часть федералы предлагают местным чиновникам вовлекать в хозоборот.

Росимущество завершает вывод из федеральной казны бомбоубежищ Новосибирска, которые находились в федеральной собственности.

— В соответствии с поручением президента в течение года мы предложили субъекту и муниципалитету весь список защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), которые находятся в Новосибирской области, чтобы безвозмездно их передать в целях защиты населения. Из списка в 260 наименований 6 ЗСГО мы передали Новосибирску, 1 — Краснообску. Сейчас идет второй этап: мы направили комплект документов в МЧС России для снятия с этих объектов статуса защитного сооружения, чтобы в дальнейшем их можно было вовлечь в хозяйственный оборот. В этом году осталось решить вопрос по 55 объектам, — сообщил на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска заместитель руководителя территориального управления Росимуществом Алексей Лось.

В список сокращаемых попали два законсервированных бомбоубежища, расположенных на территории микрорайона ОбьГЭС. Депутат Антон Бурмистров поинтересовался, можно ли их оставить. По его словам, сейчас не время для того, чтобы отказываться от таких объектов.

Начальник департамента ЧС Новосибирска Александр Ерохин пояснил, что объекты на ОбьГЭСе строились для эвакуации рабочей смены местного завода, но за 30 лет консервации пришли в полную негодность. Для восстановления только одного из них необходимы около 50 млн рублей: по факту объект придется сносить и строить заново. Представители МЧС отметили, что у них также нет ресурсов для проведения такой работы.

— Подобные сооружения предназначены для укрытия работников предприятий, которые продолжают выполнять мобилизационное задание в военное время, в случае нанесения противником ударов с применением оружия массового поражения. Нам их содержать просто не на что. Для остального населения основной метод укрытия — эвакуация, — подчеркнул Ерохин. — В Новосибирске в случае нанесения удара с применением оружия массового поражения будет почти сплошная зона разрушений, пожаров и т.д., эвакуации подлежат 100% населения города или 1,6 млн человек. План эвакуации разработан. В случае применения обычных средств поражения для укрытия населения, в соответствии с методическими указаниями, у нас можно использовать заглубленные помещения с подземными пространствами (ЗППП): обычные подвалы, стоянки, овощехранилища, станции метро.

По состоянию на 10 октября 2023 года на учете в Новосибирске находятся 383 единицы ЗСГО различного типа, которые входят в муниципальный фонд, в том числе 240 убежищ, 1 противорадиационное укрытие и 142 укрытия.

— В рамках муниципальной программы мы проводим ремонт этих сооружений. В прошлом году на эти цели из бюджета выделены 30 млн рублей, в этом году также 30 млн, а в следующем 40 млн, так что к 2025 году мы все ЗСГО приведем в нормативное состояние, — сообщил Ерохин корреспонденту Infopro54.

Александр Ерохин также напомнил, что в 2022 году в Новосибирске пересчитали все подвалы, в том числе в частном секторе. Чиновник пояснил Infopro54, что инвентаризации подверглась почти 41 тысяча единиц заглубленных помещений подземного пространства города общей площадью 4,7 млн кв. м. Расчетная вместимость всех укрытий составляет 4,7 млн человек, с учетом нормативных требований площади 0,6 кв. м на 1 человека укрываемого и 0,2 кв м на 1 человека — площадь вспомогательных помещений. С учетом указанных норм расчетная вместимость ЗППП составляет 3,9 млн человек. Он отметил, что ЗППП этой группы при необходимости могут быть приспособлены под защитные сооружения гражданской обороны.

В целом в департаменте ЧС мэрии отмечают, что Новосибирск обеспечен средствами коллективной защиты по установленным нормам для всех категорий населения.

Кстати, комментируя возможность вовлечения в хозоборот бомбоубежищ, от которых отказывается федеральный бюджет, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский отметил, что просто так держать на балансе муниципалитета их неэффективно, поэтому нужно понимать перспективы их вовлечен и в хозоборот, а также интерес к ним потенциальных арендаторов/инвесторов. По информации редакции, на месте таких отдельностоящих объектов могут размещаться стоянки, возводиться жилые дома и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские бомбоубежища оснастят унитазами и сделают ремонт на 3,5 млн рублей. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Георгий Жигульский Бомбоубежища Новосибирска Антон Бурмистров Алексей Лось Александр Ерохин


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