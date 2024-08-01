Более трех миллионов накопительных счетов открыли сибиряки с начала года

По сведениям пресс-службы кредитной организации, ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов – на минимальный остаток.
Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер напомнил, что на прошлой неделе кредитная организация повысила доходность по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь объявления решения регулятора по уровню ключевой ставки.
— Наши клиенты открыли более трех млн накопительных ВТБ-счетов с начала года, а сформированный ими портфель составил 1,4 трлн рублей. Это более 17% от общего объема рублевых пассивов банка. Средний «чек» одного ВТБ-счета составляет более 350 тысяч рублей, — отметил эксперт.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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