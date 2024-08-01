Более трех миллионов накопительных счетов открыли сибиряки с начала года

По сведениям пресс-службы кредитной организации, ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов – на минимальный остаток.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер напомнил, что на прошлой неделе кредитная организация повысила доходность по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь объявления решения регулятора по уровню ключевой ставки.