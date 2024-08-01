Паутинный клещ атаковал огурцы на грядках новосибирских дачников

Новосибирские дачники обнаружили на своих участках пожелтевшие огурцы. Причиной стали паутинные клещи, массово заполонившие огуречную ботву.

Как пояснила новосибирский агроном Людмила Шубина, паутинный клещ — главный враг огурца. Пик его проявления — конец июля — начало августа. Сухой жаркий воздух в парниках создает идеальные условия для вредителя.

Главные признаки появления паутинного клеща — мелкие белые точки на нижней части огуречного листа, характерная паутинка и, как результат, сухие пожелтевшие плети.

— Это вредитель буквально съедает все на свете. Чаще всего он распространяется в стеклянных и поликарбонатных теплицах с очень сухим жарким воздухом. Для профилактики очень важно делать разреженные посадки, хорошо проветривать теплицу и делать ее из полиэтилена, — поделилась опытом с VN.ru Людмила Шубина.

При первых признаках появления паразита эксперт рекомендует удалять все пораженные и пожелтевшие листья.

— Я срезала абсолютно все листья на десяти растениях, а на десяти растениях оставила. Грядку разделила напополам. Потом подкармливала разведенным куриным пометом. Листья начали активно расти, и через две недели у огурца как будто новая кожа наросла, — рассказала агроном.

Собеседница посоветовала новосибирским огородникам использовать «Фитоферм», держать в теплицах влажным климат, проветривать и регулярно опрыскивать растения сверху водой.

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