Прокуратура заинтересовалась приватизацией санаториев Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с иском к Елене Курнявкиной. Она является главным врачом «Санатория Краснозерский», в 2020 году была назначена на должность главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению Новосибирской области. Детали иска не уточняются, но, по информации источника редакции, речь идет о санатории «Краснозерский».

Как пишет «Коммерсант», Курнявкина также является владельцем акций АО «Санаторий Краснозерский». По данным издания, прокурорская проверка установила, что сделки по приватизации санатория «Краснозерский» в 2006 и 2008 годах совершены с нарушением закона (цитата).

— По мнению истца, санаторий, находящийся в федеральной собственности, был приватизирован на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, решение о приватизации было принято якобы вопреки прямо установленному запрету на приватизацию объектов здравоохранения, — пишет «Коммерсант».

По информации издания, прокуратура намерена истребовать в государственную собственность имущество санатория.

В санатории «Краснозерский» редакции Infopro54 ситуацию комментировать отказались.

Как говорится на сайте компании, санаторий основан в 1965 году, расположен на границе Алтайского края и Казахстана, рассчитан на круглогодичное оздоровление. Ежегодно принимает более 8 тысяч гостей. В структуру входят 5 жилых корпусов, лечебно-диагностический корпус и т.д. С 2009 года санаторий является клинической базой кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины.

По данным Seldon.Basis, АО «Санаторий Краснозерский» создано в 2007 году на базе областного государственного унитарного предприятия санаторий «Краснозерский». Информация о собственниках на данный момент закрыта. 100% акций компании, по последней публичной отчетности 2015 года, были у Елены Курнявкиной. Уставный капитал компании — 9,14 млн рублей, выручка в 2023 году — 257 млн (+13%), чистая прибыль — 42,48% (+253%). С марта 2013 года гендиректором АО «Санаторий Краснозерский» является Алексей Курнявкин. С 1989 по 2013 год санаторий возглавлял Владимир Курнявкин.

У компании 359 выигранных госконтрактов на общую сумму 636 млн рублей. Чаще всего контракты заключались с Минсоцразвития Новосибирской области. При этом аналитики сервиса подчеркивают, что госконтракты составляют незначительную долю в выручке компании.

Стоит отметить, что санаторий «Краснозерский» продвигается в соцсетях вместе с санаторием «Доволенский». Компании ведут один телеграм-канал, принимают участие в различных проектах. «Доволенский» был продан с четвертой попытки в 2012 году, писал «Коммерсант». 100% акций приобрела торговая компания ООО «Ресурс» из Краснозерского района за 16,44 млн рублей — в два раза ниже начальной цены. По отчетности 2015 года, 100% акций компании принадлежали ООО «Ресурс». Сейчас реестр собственников компании закрыт. По данным Seldon.Basis, владельцем ООО «Ресурс» (100%) с 2013 года является Елена Курнявкина. Гендиректором санатория является Владимир Комиссаров. У санатория «Доволенский» 169 выигранных госконтрактов на 281 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено с ГУ Новосибирское РО Фонда социального страхования РФ.

Напомним, на территории Новосибирской области на сегодняшний день работают 22 санатория. Часть из них ранее находились в госсобственности и были приватизированы, часть построили инвесторы.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в зоне риска приватизации ― предприятия с одним-тремя собственниками.