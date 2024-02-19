Более трех триллионов рублей задолжали злостные неплательщики банкам

С российских заёмщиков-неплательщиков взыщут в пользу банков 3,2 триллиона рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Показатели минувшего года по числу исполнительных производств и объёму долгов стали самыми высокими за всё время ведения соответствующей статистики.

В 2023 году на принудительном исполнении было 24,6 миллиона производств по взысканию со злостных неплательщиков, что на 4,5 миллиона выше показателей 2022 года. Однако отмечается, что на одного человека могут открыть сразу несколько производств по разным займам, поэтому число дел заметно отличается от количества должников.

По сведениям экспертов, неплатежи растут из-за высокой долговой нагрузки населения и трудной экономической ситуацией в стране, а также высокой инфляцией.

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