После пожара барак на Костычева в Новосибирске отключили от всех коммуникаций

На оперативном совещании губернатор региона Андрей Травников потребовал от городских властей решить проблему с бараком. После пожара, который случился в одной из квартир 18 февраля, дом полностью отключен от всех коммуникаций.

― Сейчас решается вопрос о восстановлении подачи коммунального ресурса. Частично дом расселяется в маневренный фонд. Думаю, что сегодня – завтра подача коммунального ресурса будет восстановлена, ― доложил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Чиновник отметил, что семьи отказываются переезжать в маневренный фонд. Покинуть стены своей квартиры временно согласились только 4 семьи.

Проблемный дом на Костычева,11 в этом году загорелся уже во второй раз. А вот в 2010 году старый барак полностью уничтожил пожар. Дом был восстановлен и обшит сайдингом.