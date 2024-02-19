«Хотят только хайпа и славы»: новосибирский депутат требует запретить шоу «Беременна в 16»

Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев выступил с запретом шоу «Беременна в 16». Свое заявление он опубликовал на своей странице в Вконтакте.

Депутат обратил внимание на то, что пора проанализировать ситуацию с молодыми родителями, которые не достигли 25-летнего возраста.

― В прошлом году самой молодой роженице было 13 лет! Здесь даже не соцслужба должна была среагировать, а полиция, ― отметил депутат.

Он считает, что интернет и ТВ искажает понятие семьи и родителей, приведя в пример шоу «Беременна в 16». По его словам, жизнь после проекта доказывает, что не все так радужно, как показано на экране.

― К сожалению, времена, когда при достижении 18-летнего возраста человек был полноценно готов к взрослой жизни, похоже прошли. Люди поколения Тик-тока зачастую оторваны от реальности, хотят только хайпа и славы. Думаю, изменение информационной политики, например, запрет данной программы и ей подобных ― станет одним из важных направлений по воспитанию молодежи, ― подчеркнул депутат.

Он обратил внимание, что может рассуждать на тему молодых семей, так как сам являлся молодым отцом. Первый ребенок у Яковлева появился в 19 лет. А ответственность за семью у него появилась из-за правильного и социального воспитания.

Стоит отметить, что заявление выложено на фоне найденного в мусорке новорожденного, которого 22-летняя мать выбросила после домашних родов. На данный момент ребенок находится в больнице. У мальчика, после нахождения на 30-градусном морозе, сильное переохлаждение.

Ранее редакция сообщала о том, что известно о матери, которая выбросила младенца в Новосибирске.