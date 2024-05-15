Более тысячи человек посетили БОЛЬшую конференцию 4.0 в Новосибирске

14 мая в ККК им. Маяковского состоялось одно из самых ожидаемых и масштабных событий в сфере маркетинга — БОЛЬшая конференция 4.0, которая собрала более тысячи участников.
В рамках мероприятия ведущие специалисты делились передовыми практиками и стратегиями из личного опыта, позволяющими успешно рекламировать продукты и услуги в цифровой среде.
Кроме того, были раскрыты и другие популярные темы: маркетинговые тренды, повышение конверсии, персонализация, использование соцсетей и завоевание доверия аудитории.
Важной особенностью БОЛЬшой конференции 4.0 является то, что она дает возможность не только послушать доклады двадцати шести экспертов, но и задать им конкретные вопросы по развитию своего бизнеса.
Организаторы намерены продолжать традицию БОЛЬших конференций и ежегодно радовать маркетологов всевозможными новинками и актуальными темами.
Автор фото: Мария Гаранина
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