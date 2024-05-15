Номинация «ПРО туризм» – о местах, которые хочется увидеть своими глазами

Субъекты Федерации Сибирского федерального округа обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом и известны во всём мире живописной природой, самобытной культурой коренных народов, богатыми национальными традициями. В каждом регионе Сибири можно встретить природные достопримечательности, памятники исторического и культурного наследия, современные санаторно-курортные и спортивные объекты. Сюда стремятся любители всех видов туризма.

Туризм – это драйвер развития экономики. Он способствует росту малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, росту инвестиционной привлекательности. В настоящее время в Российской Федерации реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенный по решению главы государства в 2021 году. Эти усилия дали толчок масштабным преобразованиям в туристической индустрии, способствовали улучшению отраслевого инвестиционного климата и дальнейшему развитию внутреннего туризма.

Для того чтобы рассказать о богатствах Сибири, продемонстрировать туристические возможности регионов как внутри страны, так и за её пределами, важно проявлять активность в информационном пространстве. В девятнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в рамках центральной темы нового сезона «Большая Сибирь: ПРОстранство для развития» вновь открыта номинация для фотокорреспондентов сибирских СМИ «ПРО туризм». Премию поддерживает специальный партнёр проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Развитие туризма находится в центре внимания ассоциации: под ее эгидой в текущем году начал работу Единый событийный календарь Сибири. На портале размещена информация о крупных событиях, значимых для регионов Сибирского федерального округа. Все они упорядочены по дате, тематике и территории проведения. Любой пользователь одновременно может ознакомиться и со списком достопримечательностей, отелей, ресторанов и другой туристической инфраструктуры выбранного им населенного пункта и региона в «едином окне». Параллельно было создано и мобильное приложение «Единый событийный календарь Сибири».

«Туризм вошел в число восьми кластеров Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Я рад, что соответствующая номинация есть в конкурсе. Работы участников этой номинации продвигают нашу Сибирь, показывают красоту нашего родного дома, прививают любовь к малой Родине. Мы рады поощрять тех, кто умеет достойно донести с помощью фото красоту Сибирского федерального округа», – подчеркнул председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Победа в номинации «ПРО туризм» присуждается за фотоработу или серию фоторабот (всего не более 10 фотографий) о туристическом потенциале регионов Сибири; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа, а также о реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В номинации участвуют работы, посвященные самобытной истории коренных сибирских народов, сохранению этнокультурного многообразия и культурных традиций народов Сибири.

Напомним, что по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе начиная с 2024 года Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» выступает единственным организатором Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

К участию в XIX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.