Более тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы бесплатно в Новосибирской области

В Новосибирской области дети, страдающие сахарным диабетом, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Всего было закуплено более тысячи таких приборов, и их достаточно для удовлетворения потребностей всех нуждающихся детей в регионе.
Как сообщает министерство здравоохранения, системы непрерывного мониторинга глюкозы были поставлены в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом».
Эти приборы заменяют традиционные тест-полоски. Они крепятся к телу ребёнка и практически непрерывно измеряют уровень сахара в крови. Полученные данные отображаются на смартфонах родителей.
Ранее редакция сообщала о том, что прокурор вступился за детей, страдающих сахарным диабетом, под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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