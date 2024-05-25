Более тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы бесплатно в Новосибирской области

В Новосибирской области дети, страдающие сахарным диабетом, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Всего было закуплено более тысячи таких приборов, и их достаточно для удовлетворения потребностей всех нуждающихся детей в регионе.

Как сообщает министерство здравоохранения, системы непрерывного мониторинга глюкозы были поставлены в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом».

Эти приборы заменяют традиционные тест-полоски. Они крепятся к телу ребёнка и практически непрерывно измеряют уровень сахара в крови. Полученные данные отображаются на смартфонах родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор вступился за детей, страдающих сахарным диабетом, под Новосибирском.