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Депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО

  • 25/05/2024, 13:12
Автор: Артем Рязанов
Депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО
Наградной лист датирован 24 января этого года.

Депутат Городского совета Ростислав Антонов получил медаль от Минобороны России.

Антонов выложил фото медали и наградного листа у себя в соцсети. Наградной лист датирован 24 января этого года.

– За всех, кто без лишних просьб встал на защиту России. За настоящее боевое братство и взаимопомощи, – написал Антонов.

Со слов депутата, медаль – это память обо всех пережитых им событиях.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Путин наградил семь жителей Новосибирской области.

Источник фото: Ростислав Антонов в Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО Ростислав Антонов медаль


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