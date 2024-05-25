Депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО

Депутат Городского совета Ростислав Антонов получил медаль от Минобороны России.
Антонов выложил фото медали и наградного листа у себя в соцсети. Наградной лист датирован 24 января этого года.
– За всех, кто без лишних просьб встал на защиту России. За настоящее боевое братство и взаимопомощи, – написал Антонов.
Со слов депутата, медаль – это память обо всех пережитых им событиях.
Ранее редакция сообщала о том, что президент Путин наградил семь жителей Новосибирской области.
Источник фото: Ростислав Антонов в Вконтакте
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