Депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО

Депутат Городского совета Ростислав Антонов получил медаль от Минобороны России.

Антонов выложил фото медали и наградного листа у себя в соцсети. Наградной лист датирован 24 января этого года.

– За всех, кто без лишних просьб встал на защиту России. За настоящее боевое братство и взаимопомощи, – написал Антонов.

Со слов депутата, медаль – это память обо всех пережитых им событиях.

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