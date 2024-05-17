Прокурор вступился за детей, страдающих сахарным диабетом, под Новосибирском

Прокуратура Убинского района Новосибирской области защитила права несовершеннолетних, страдающих хроническим заболеванием ― диабетом 1 типа.

После обращения родителей ребятишек было установлено, что они не обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

Надзорное ведомство подало иск в суд и обязало Минздрав региона за счет бюджета выдать семьям системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

Суд удовлетворил все требования. Теперь дети получили все, что им гарантировано по закону.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область получит из федерального бюджета 188 млн рублей на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей.