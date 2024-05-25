Уклонист отправился на 5 лет в колонию в Новосибирске

Военный суд вынес приговор Теймуру Саитову, который уклонялся от службы в армии в рамках частичной мобилизации, проходившей осенью 2022 года.
Согласно сообщению Новосибирского военного суда, Саитов год находился в бегах. Он самовольно покинул воинскую часть и жил в разных регионах России, включая Московскую область. В какой-то момент он решил вернуться на малую родину и сдаться полиции.
Суд приговорил Теймура Саитова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее редакция сообщал о том, что уклониста, не явившегося в часть, отправили в тюрьму на 5,5 лет в Новосибирске.
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