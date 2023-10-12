Более тысячи мигрантов-нарушителей нашли в Новосибирской области

Сотрудники МВД по Новосибирской области совместно с коллегами УФСБ, Прокуратуры и Росгвардии в рамках межведомственной операции «Нелегал-2023», направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, осуществили рейды по местам возможного нахождения иностранных граждан.

Это был второй этап масштабной профилактической проверки. Правоохранители побывали в местах розничной торговли, проживания мигрантов, на стоянках и других местах, где чаще всего обитают гости из ближнего зарубежья.

― Проверили более трех тысяч иностранцев и выявили 392 административных правонарушения в области миграционного законодательства. За различные нарушения ПДД сотрудники полиции привлекли к ответственности 661 гражданина из стран ближнего зарубежья, ― рассказали в МВД региона.

В отношении 55 приезжих вынесены постановления о выдворении с территории Российской Федерации. Также шесть ранее судимых мигрантов депортированы из страны. На основании действующего законодательства в отношении 147 иностранных граждан принято решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию.