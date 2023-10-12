Александра Асеева хотят лишить звания Почетный житель Новосибирска

В соответствии с пунктом 10 положения о звании «Почетный житель Новосибирска», лицо, удостоенное этого звания, лишается его решением депутатов горсовета на основании решения комиссии по представлению мэра Новосибирска в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого лица. Об это говорится в ответе на запрос общественника Евгения Митрофанова в мэрию Новосибирска.

— В связи с вступлением в силу обвинительного приговора Асееву Александру Леонидовичу в ближайшее время планируется проведение комиссии по присвоению звания «Почетный житель Новосибирска», — уточняется в ответе.

Напомним, Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева в июне 2023 года. В октябре приговор устоял в апелляции.

Решением суда Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве — незаконной приватизации недвижимости, принадлежащей СО РАН в пользу своей родственницы. По версии обвинения, ущерб государству составил более 45 млн руб. Учёный был приговорён к 4 годам лишения свободы условно со штрафам в 500 тыс. руб. На коттедж, о котором идёт речь наложен арест.

Звание «Почетный житель Новосибирска» было присвоено Александру Асееву в 2018 году. За это проголосовали большинство депутатов на сессии горсовета Новосибирска

Ранее редакция отмечала, что в случае отзыва это будет первый случай в истории Новосибирска. При этом гражданин будет иметь право на возвращение и звания, и пенсии. Если суд признает, что уголовное преследование было незаконным, и гражданин получит право на реабилитацию, то решение совета депутатов Новосибирска о лишении звания «Почетный житель города» подлежит отмене. Напомним, что сейчас почетные жители Новосибирска получают 54 315 рублей в месяц. Вдовы и вдовцы получают вдвое меньше этой суммы.