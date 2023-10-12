Два ФАПа не были сданы вовремя в Новосибирской области

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман проверил ход строительства ФАПов. Два ФАПа оказались не сданы вовремя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Бучман осмотрел строительные площадки ФАПов в деревне Квашнино Барабинского района и селе Абрамово Куйбышевского района.
— Прокурор оценил полноту мер, принимаемых для выполнения мероприятий национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время ФАПы не введены в эксплуатацию, — отметили в сообщении.
Завершение строительства ФАПов взято на контроль.
На личном приеме местные жители пожаловались на состояние системы водоснабжения и дорог, а также спил аварийных деревьев в Барабинском районе, вопрос спила поднимался также и Куйбышевского районе.
Прокурор дал срочные поручения по всем вопросам и сам будет контролировать ход выполнения поручений.
Ранее редакция сообщала о том, что каждый район Новосибирской области обеспечат мобильными ФАПами.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области
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