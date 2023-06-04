Более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет

В Новосибирской области пособием по уходу за детьми до полутора лет на данный момент воспользовались 1080 мужчин за весь период наблюдений. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе областного отделения Социального фонда РФ.

Размер выплаты в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 10 309,76 рубля в месяц. Отмечается, что если работодатель уволил родителя в то время, когда он находился в отпуске по беременности и родам, то пособие составляет 40% от средней заработной платы по месту работы за последний год, предшествующий увольнению.

— Пособие по уходу за ребенком назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице, — пояснили Infopro54.

Если ребенок родился до 1 января 2023 года, пособие в течение декретного отпуска папы (или мамы) предоставляется без учета доходов. После 1 января пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи, то есть с учетом доходов и имущества семьи, при условии что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области этот порог в 2023 году составляет 14 728 рублей на человека.

Пособие по уходу за детьми до полутра лет носит заявительный характер. В социальном фонде отметили, что заявление можно подать через портал госуслуг, через МФЦ, а также клиентскую службу СФР по месту жительства (пребывания). В большинстве случаев дополнительных документов не требуется — Фонд может получить их по системе межведомственного взаимодействия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области падает рождаемость.