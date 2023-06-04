Монастырский сад появится в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска планируется создать сад, сообщили в мэрии города Новосибирска. Площадь новой зелёной зоны на ул. Фадеева в микрорайоне «Северный» составит более 3000 кв. метров.

— Основная идея проекта заключается в создании образа монастырского сада, так как будущий сквер расположен рядом с православным храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца, — объяснили ранее идею парка в мэрии.

Отмечается, что в будущем саду высадят плодовые деревья и медоносные растения — ягодные яблони, уссурийскую грушу и шиповник. Цветочным украшением будущего сада станут тимьян, овсяница, шалфей и ромашка.

В парке будут оборудованы дорожки и тропинки для прогулок, а также установлены лавочки и урны. Кроме того, здесь будет обновлена система наружного освещения.

Коснется благоустройство и прилегающих улиц. Например, улица Оптическая по планам разработчиков проекта станет прямой, а ширина проездов оптимизирована согласно нормативам. Недалеко от парка планируется организовать парковки и удобные пешеходные дорожки. Часть улицы Тайшетской (между Оптической и Сухановской) переформатируют в техническую дорогу с ограниченным въездом.

Напомним, дизайн-проект парка был разработан в Новосибирске в 2021 году.

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