Евгений Пригожин решил создать в Новосибирске спецшколу для подготовки военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил создать в Новосибирске лагерь для обучения военкоров. Об этом он рассказал изданию «Блокнот» во время посещения Краснодарского края.

— Мы обсуждали в Новосибирске сделать первый лагерь и посмотреть. Но для этого нужна поддержка властей региона. С Минобороны придется бодаться. Я думаю, решим этот вопрос, тем более, лучше не становится, — сказал Пригожин изданию.

Напомним, о необходимости организовать курсы для военных корреспондентов Евгений Пригожин говорил еще в январе 2022 года после ранения одного из журналистов. На сегодняшний день на полигоне Молькино в Краснодарском крае действуют курсы подготовки военных корреспондентов. В ходе обучения проходят занятия по медицине, ориентированию на местности и инженерная подготовка. Сами курсы длятся неделю.

Ранее редакция рассказывала о визите Евгения Пригожина в Новосибирск.