Более тысячи предпринимателей бесплатно оформили электронные подписи в отделениях Сбера в Сибири

В Сибирском банке сервисом воспользовались уже более тысячи клиентов-предпринимателей. Для оформления сертификатов электронной подписи достаточно иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с технологией NFC на базе IOS версии 13.6 и выше, либо андроид 7.0 и выше.
Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Мы рады предложить нашим клиентам сервис оформления электронной подписи для подачи различных документов в электронном виде. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и для предпринимателей любой формы собственности, в том числе и для самозанятых. Для оформления достаточно прийти в любое из 333 отделений Сбера в Сибири и пройти очную аутентификацию, вся процедура займет всего 5-10 минут».
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Фото предоставлено рекламодателем
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