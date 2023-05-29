Более тысячи предпринимателей бесплатно оформили электронные подписи в отделениях Сбера в Сибири

В Сибирском банке сервисом воспользовались уже более тысячи клиентов-предпринимателей. Для оформления сертификатов электронной подписи достаточно иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с технологией NFC на базе IOS версии 13.6 и выше, либо андроид 7.0 и выше.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: