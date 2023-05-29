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Барнаул на пятом месте по уровню развития государственно-частного партнерства в России

  • 29/05/2023, 10:32
Автор:
рейтинг городов по ГЧП
Самый большой объем инвестиций под проекты ГЧП в округе привлек Красноярск.

Озвучен рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 1 квартала 2023 года.  Эксперты оценили эффективность привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в 204 городах, проанализировав 439 ГЧП-проектов на 959,4 млрд руб. Примерно треть общего объема инвестиций пришлась на проекты, реализуемые городами при поддержке ВЭБ.РФ

В топ-10 городов по уровню развития ГЧП из Сибири вошел только Барнаул — 5 место. В городе реализуется 7 проектов ГЧП на общую сумму 39,6 млрд рублей. Ключевая отрасль — водоснабжение и водоотведение, отмечается в пресс-релизе Национального Центр ГЧП. В 2022 году Барнаул занимал 10 место. На тот момент в городе реализовывалось 5 проектов на 2,4 млрд рублей.

Новосибирск на 13 месте. В городе реализуется 10 проектов на 6,2 млрд, ключевая отрасль — теплоснабжение и горячее водоснабжение. Новосибирск в 2022 году был на 14 месте: 9 проектов 1,27 млрд рублей. Ключевой отраслью было бытовое обслуживание. В начале 2023 года Новосибирск подписал соглашение о тепловой концессии. Напомним, в 2022 году реализацию проектов ГЧП и концессий жестко раскритиковали депутаты регионального парламента.

Из сибирских регионов самый значимых результат показал Красноярск. Он занял 27 место за год поднявшись на 26 пунктов. В городе реализуется 4 ГЧП проекта на 41,1 млрд рублей. Ключевая отрасль — рельсовый общественный транспорт. В 2022 году город был на 53 месте: 3 проекта на 17 млрд, причем ключевой отраслью было теплоснабжение и горячее водоснабжение. Напомним, в 2023 году Красноярск получил положительное заключение от госэкспертизы на начало строительных работ по метрополитену.  Строительство метро в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей.

рейтинг Новосибирской области по ГЧП-проектам

Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

Напомним, на минувшей неделе в Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год. Новосибирская область заняла в нем 34 место. Годом ранее регион входил в ТОП-10 (занимал седьмое место). В пятерку лидеров вошла Омская область.

В рейтинге городов, подготовленном Национальным Центром ГЧП, Омск занял 35 место. В городе реализуется 3 проекта ГЧП на 784,8 млн рублей. Ключевая отрасль кинотеатры и культурно-досуговые центры.

Для анализа и подготовки рейтинга Национальным Центром ГЧП было отобрано 204 крупнейших города областного, краевого и республиканского значения с разными уровнями социально-экономического развития, возможностями бюджетов и опытом в сфере ГЧП.

Ранее редакция рассказывала о планах мэрии Новосибирска по заключению концессионных соглашений в 20223 году.

Фото Евгении Серегиной

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск Красноярск Барнаул

Теги : рейтинг городов по ГЧП государственно-частное партнерство


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