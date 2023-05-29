Обход Кольцова готов на 95 процентов — работы завершат в августе

К августу 2023 года планируют завершить строительство эстакады и участка объездной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово». Сейчас на эстакаде ведутся работы по бетонированию тумб освещения, монтаж деформационных швов, омоноличивание продольных швов эстакады, а также устройство водопропускных лотков. К устройству проезжей части эстакады и ограждения строители планируют приступить в середине июля.

— Сегодня на объекте ведутся работы по разбивке геодезической основы под установку водоотводных лотков. Протяженность данной водозаборной конструкции составляет 168 метров, — сообщают в подрядной организации ООО «СпецТрансСтрой».

Строительство объекта началось по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сентябре 2021 года. Протяженность участка с эстакадой составила 995,79 метра.

Строительство эстакады и дорожных подходов позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, обеспечивающую стабильный скоростной режим автотранспорта на участке Барышево-Орловка-Кольцово, минуя наукоград. Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцова и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Ранее редакция рассказывала о возобновлении строительства Восточного обхода. Первый этап планируют сдать в 2024 году.