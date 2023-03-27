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Более тысячи спортивных объектов появилось в Новосибирской области за последние пять лет

  • 27/03/2023, 12:51
власть
В рамках комплексных программ были построены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с искусственным льдом, бассейны, лыжные комплексы, стадионы, крытые хоккейные коробки, большие и малые спортивные площадки.

Благодаря комплексной реализации государственных программ в сфере физической культуры и спорта, образования, развития сельских территорий и благоустройства территорий населенных пунктов, а также участию в нацпроектах спортивная инфраструктура региона приросла новыми объектами.

— В настоящее время наблюдается рост показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, — отмечает министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.  —  Общее количество жителей, систематически занимающихся спортом, за последние пять лет увеличилось болеем чем на 300 тысяч человек.  Значительный прирост наблюдался в 2019 году. Это как раз тот год, когда наш регион начал участвовать в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Мы видим хорошую динамику благодаря вводу новых объектов, проведению массовых мероприятий и участию в новых проектах.

В рамках комплексных программ были построены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с искусственным льдом, бассейны, лыжные комплексы, стадионы, крытые хоккейные коробки, большие и малые спортивные площадки.  Появилось и отремонтировано 106 спортивных залов, 7 лыжных баз, 553 площадки с тренажерами, 56 катков, 12 велодорожек. По словам министра, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» за этот период построено десять многофункциональных спортивных комплексов, девять крытых хоккейных коробок, 51 спортивная площадка, пять ФОКов открытого типа, три лыжных комплекса, два спортивных комплекса с искусственным льдом, продолжается реконструкция стадионов в районах области.  Единовременная пропускная способность спортивных объектов увеличилась почти на четыре тысячи человек, увеличился и показатель обеспеченности граждан объектами спорта. Он составляет 50,51%, и соответствует целевым показателям, установленным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2023 году планируется строительство и реконструкция порядка 100 спортивных объектов. В том числе – завершение реконструкции бассейна СКА в рамках нацпроекта. — Инфраструктура водных объектов развивается, область приросла несколькими 25-метровыми бассейнами. Сейчас идет реконструкция знакового для нас 50-метрвого бассейна СКА.  Растет количество занимающихся водными видами спорта. Соответственно растут и результаты, которые показывают наши спортсмены на всероссийских и других соревнованиях. За последние пять лет мы уверенно закрепились на третьем общекомандном месте среди всех субъектов России, — отмечает президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спорт власть Андрей Травников


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