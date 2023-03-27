Открыт приём заявок на участие в главном журналистском соревновании Сибири – конкурсе «Сибирь.ПРО»

Главная тема проекта в 2023 году – «ЗаПРОс на справедливость».

В номинации «ПРО Родину», посвящённой примерам истинного патриотизма, сплочения российского народа на основе глубинного чувства справедливости и беззаветной преданности своей стране, будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о героической доблести и отваге воинов-сибиряков, участвующих в борьбе с неонацизмом. Также допускаются материалы о вкладе сибирских территорий в восстановление мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, мерах государственной поддержки и гражданских инициативах, направленных на помощь участникам СВО и членам их семей, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения.

Номинация о достижении приоритетных задач социально-экономического развития регионов округа продолжает свою работу с обновлённым названием – «ЭкономикаПРО». Журналисты смогут рассказать о создании новых и модернизации существующих производств, выпуске продукции высокого качества, о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело.

Номинацию «Наука и образование» поддерживает генеральный партнёр проекта ПАО «ГМК «Норильский никель». Победа будет присуждена за материалы о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», о фундаментальных научных исследованиях и инновационных разработках сибирских учёных. К рассмотрению принимаются сюжеты о популяризации науки, доступности и повышении качества общего и профессионального образования, о мероприятиях Года педагога и наставника и реализации в общеобразовательных школах проекта «Разговоры о важном».

Одна из ключевых задач социальной и демографической политики России – сбережение и приумножение народа, защита материнства и детства. В номинации «Демографическая ПРОгрессия» победа присуждается за материал или серию материалов, пропагандирующих ценность семьи и семейных отношений, рассказывающих о поддержке многодетных семей, об оказании помощи детям-сиротам, положительном опыте жизни приёмных семей.

В традиционной номинации «Здоровье» будут рассматриваться журналистские работы о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», о мерах по повышению доступности и качества медицинских услуг, сохранении и укреплении здоровья граждан, использовании цифровых технологий в медицине. Особое внимание будет уделено материалам о медико-психологической реабилитации российских военнослужащих и работников правоохранительных органов, участвовавших в боевых действиях или выполнявших специальные задачи.

Номинацию «Свой дом» на конкурсе «Сибирь.ПРО» поддерживает партнёр проекта АО «ХК «Сибцем». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири, возведении доступного жилья, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. Также жюри рассмотрит публикации о противодействии незаконному обороту строительных материалов, о борьбе с распространением контрафакта и фальсификата.

Работы о развитии агропромышленного комплекса в Сибирском федеральном округе принимаются в номинацию «АгроПро». В ней будут представлены материалы журналистов о мерах, направленных на обеспечение продовольственной безопасности России, деятельности агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Принимаются публикации и видеосюжеты о научном сопровождении агропромышленного комплекса Сибири, решении актуальных задач увеличения доли семян российской селекции, отечественного сельскохозяйственного оборудования и техники, а также о внедрении цифровых сервисов для повышения эффективности сельхозпроизводителей.

Генеральный партнёр проекта Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает номинацию «Молодая Сибирь», в которой рассказываются истории успеха молодых специалистов в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере. Допускаются работы о федеральных и региональных проектах, а также гражданских инициативах, реализуемых на средства грантовой поддержки, направленных на реализацию кадрового потенциала молодого поколения.

В восемнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» дебютирует номинация «ПРОфессиональный взгляд» – в ней журналисты смогут представить аналитические описания современных инструментов и практик, которые они используют в своей работе. Также принимаются работы студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа, которые ранее рассматривались в рамках номинации «ПРОба пера».

Номинацию «ПРО спорт» в 2023 году поддерживает специальный партнёр проекта волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии массового, детско-юношеского и профессионального спорта, популяризации физической культуры и активного образа жизни, а также мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни». Помимо этого, члены жюри оценят работы о сибиряках, увлечённых самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет.

В номинацию сенатора Российской Федерации Александра Карелина «Герой нашего времени» принимаются материалы, посвящённые сибирякам–профессионалам в медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной сферах деятельности. В центре публикаций – люди, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своём деле.

Генеральный партнёр проекта Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» выступает также учредителем номинации о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири – «Цифровая Сибирь». Корреспонденты смогут представить материалы о ключевых трендах в ИТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; устранении цифрового неравенства. Также допускаются работы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных.

«Надёжная энергетика» – номинация генерального партнёра конкурса «Сибирь.ПРО» ПАО «Россети Сибирь». В рамках премии будут рассматриваться материалы о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий, модернизации энергообъектов, о прозрачности тарифообразования в отрасли, ежедневном труде энергетиков и реализации совместных с органами власти проектов.

Статьи и видеосюжеты сибирских журналистов о развитии горнодобывающей отрасли принимаются в номинацию «Горный ПРОфиль», учреждённую партнёром проекта ООО «УК «ЭЛСИ». Победа присуждается за материал или серию материалов о деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрении на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, а также о тружениках угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

Партнёр проекта АО «СУЭК-Кузбасс» выступает учредителем номинации «ПРО КСО и благотворительность». К рассмотрению принимаются материалы о корпоративной социальной ответственности, государственно–частном партнёрстве в реализации социальных программ, продвижении благотворительных проектов на территории Сибири. Кроме этого, внимание будет уделено работам о деятельном патриотизме и развитии социального предпринимательства.

В рамках номинации «ПРО туризм» принять участие в конкурсе «Сибирь.ПРО» смогут фотокорреспонденты сибирских СМИ. Премию поддерживает специальный партнёр проекта Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Победа присуждается за фотоработу или серию фоторабот о туристическом потенциале регионов Сибири и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Развитию железнодорожного комплекса регионов Сибири посвящена номинация «ПРОфессия железнодорожник» партнёра проекта Западно-Сибирской железной дороги. В рамках номинации журналисты смогут представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей, а также о мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Помимо основных номинаций в проекте учреждены специальная премия «ПРОверенный источник» от информационного партнёра конкурса агентства «Интерфакс» для автора лучшей публикации на экономическую тематику и специальный приз от агентства ТАСС для лидера номинации «ПРОфессиональный взгляд».

Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта. К участию в

XVIII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2022 года по 31 июля текущего года.

Финальные мероприятия и награждение победителей «Сибирь.ПРО» традиционно пройдут в рамках «Сибирской медиа-недели» осенью 2023 года.