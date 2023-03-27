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Сибирский Сбер получил восемь наград в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура»

  • 27/03/2023, 12:42
Специалисты Сбербанка из Сибири признаны победителями в восьми номинациях самого престижного в СНГ профессионального конкурса в индустрии – «Хрустальная гарнитура».

банкиПрофессиональное сообщество отметило высокий уровень корпоративной культуры и телемаркетинга, низкую текучку персонала, обратную связь от персонала, высокие стандарты обслуживания клиентов, а также контроль и оценку качества и применение автоматизации и роботизации.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Наши коллеги традиционно занимают призовые места в этом престижном профессиональном конкурсе – признание заслуг на международном уровне еще раз подтверждает целеустремленность и высокую мотивацию команды. Каждый сотрудник контактных центров ищет индивидуальный подход для поиска решения и ответа на вопросы, ведь главная наша цель – помочь клиенту. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой!»

Премия «Хрустальная Гарнитура» учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) и проходит ежегодно с 2005-го года. В конкурсе принимают участие номинанты из пяти стран – Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Киргизия. В этом году в нем приняли участие 380 человек из контактных центров разных сфер деятельности, которые боролись за награды в 43-х номинациях.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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