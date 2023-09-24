Болельщик «Сибири» сделал предложение девушке во время матча в Новосибирске

В Новосибирске болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение руки и сердца своей девушке во время одного из перерывов между периодами. Об этом сообщается в Телеграм-канале клуба.

Предложение транслировалось на большом экране ЛДС «Арены». Зрители поддержали пару восторженными аплодисментами.

Напомним, 23 сентября новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 4:2. Это подряд третья победа клуба. Следующий матч состоится 25 сентября. ХК «Сибирь» встретится с московским «Динамо».

Ранее редакция сообщала, что нападающий Антон Назаревич покидает «Сибирь».