В Новосибирской области средний размер автокредита в августе вырос до 1,47 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в Новосибирской области в августе 2023 года составил 1 474 568 рублей. Это на 3,5% больше, чем в июле текущего года (1 430 457 рублей), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель растет уже семь месяцев подряд. За месяц в регионе выдано 1334 автокредита (на 1,4% больше. чем в июле).

—Средний чека кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что за год средний чек автокредита в России в целом вырос на 27,3% (в августе 2022 года — 1,17 млн. руб.).

Самый высокий рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Омская область (+8,5%), Ханты-Мансийский АО (+7,4%), Иркутская область (+7,3%), а также Пермский край (+6,4%) и Удмуртская Республика (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 1,7% и 1,9% соответственно.

Ранее редакция сообщала, что продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза.