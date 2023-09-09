Нападающий Антон Назаревич покидает «Сибирь»

Нападающий ХК «Сибирь» Антон Назаревич переходит в «Адмирал» из Владивостока, сообщили в хоккейном клубе.

Взамен клуб из Новосибирска получил денежную компенсацию.

— Желаем хоккеисту успехов на новом месте! — говорится в сообщении.

Антон Назаревич играет за «Сибирь» с 2022 года. Ему 25 лет. В прошедшем сезоне Назаревич набрал 5 (2+3) очков в 36 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф он сыграл 2 матча, не набрав очков. Ранее он играл за московское «Динамо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Сегодня ХК«Сибирь» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ встретится с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга. Коллективы встречались в рамках Континентальной хоккейной лиги 40 раз. 17 раз в основное время победу праздновала «Сибирь», 12 — «Автомобилист».

Ранее редакция сообщала, что ХК «Сибирь» вновь обыграла казахстанский «Барыс».