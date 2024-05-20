«Больно и страшно»: горожане поделились последствиями мощного града в Новосибирске

Неожиданная стихия с крупным градом и проливным дождем обрушилась на Новосибирскую область днем, 20 мая. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий, но даже для них стало сюрпризом такое явление.
― В районе зоопарка град на несколько сантиметров, как снег, покрыл землю. Прохожие прятались под крыши. На тротуары обрушились тяжелые ветви деревьев, ― говорят читатели Infopro54.
Больше всего досталось правобережью города. На левом берегу прошел небольшой дождь и из-за туч выглянуло солнце.
Очевидцы сообщают, что на улице Дачной под воду ушло несколько автомобилей. Один из водителей был вынужден забраться на крышу своего железного коня и звонить спасателям.
― Мы бежали по улице в куртках, но даже сквозь них ощущались эти градовые удары. Было больно и страшно. Особенно, когда градины били по голове, ― поделилась ощущениями жительница Новосибирска по имени Наталья.
В социальных сетях новосибирцы сообщают, что на некоторых участках дорог встали троллейбусы, а во дворах деревья попадали на автомобили.
Досталось от непогоды и дачникам. Многие жалуются, что град побил всходы на грядках.
Источник фото и видео: читатели Infopro54/Любовь Никонорова.
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