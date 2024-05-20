460 млн рублей разблокируют для строительства четвертого моста в Новосибирске

В Новосибирске подписано допсоглашение между правительством Новосибирской области и дочерней компанией ГК «ВИС», которая строит четвертый мост через Обь.
По соглашению разблокируются 460 млн рублей из средств, которые выделил федеральный бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат при возведении объекта. Это допсоглашение одобрено в ФАС.
— Эта работа последовательно выполняется, но потребует длительного времени, —пояснили в пресс-службе концессионера. — Разблокированные средства пойдут на оплату выполненных и документально подтверждённых работ.
В компании заявляют, что возобновление финансирования позволит расширить фронт работ. Летом концессионер планирует завершить все работы на правобережной транспортной развязке, выполнить дорожную одежду и смонтировать освещение в тоннеле под Транссибом, развернуть сооружение рамповой части тоннеля в створе улицы Станиславского. В ближайшее время также планируется завершить работы по устройству дорожной одежды на основном ходу автодорожной части, в том числе в зоне прохождения канализационного коллектора на 200-метровом участке, который был передан концедентом концессионеру в конце января 2024 году.
В настоящее время строительная готовность мостового перехода составляет более 90%, а всей входящей в концессионный проект инфраструктуры — более 85%.
На минувшей неделе стало известно, что сроки сдачи четвертого моста через Обь перенесены на конец 2025 года.
В конце 2023 года Андрей Травников говорил о том, что компанией-подрядчиком были внесены изменения в проектную документацию. Заключение госэкспертизы по которым до сих пор не получено. Тогда же Минтранс региона объявил торги на поиск подрядчика для оказания комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения строительства четвертого моста.
Ранее редакция сообщала о том, как концессионер объяснил перенос сроков строительства моста на 2025 год.
Фото из телеграм-канала ГК «ВИС», автор: пресс-служба.
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