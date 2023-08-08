Прокурор заподозрил главу Убинского района в коррупции

Прокуратура Убинского района нашла конфликт интересов в администрации Убинского района. После проверки стало известно, что ещё в далеком 2015 году глава назначил своим заместителем родственника. А еще через год другой член семьи был принят на работу в отдел по ГО и ЧС. Этими действиями чиновник нарушил требования Федерального закона о коррупции.

— В прокуратуре также отметили, что глава администрации Олег Конюк неоднократно премировал своих родственников, — пишет издание “Царьград Новосибирск”.

В итоге районный прокурор внёс представление в местный Совет депутатов на отставку главы района в связи с утратой доверия. Но местные депутаты не стали рубить с плеча и посоветовали главе просто уволить родственников. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать решение депутатов незаконным, а также уволить главу с занимаемой должности.