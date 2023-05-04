Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

В первом квартале 2023 года на территории Сибири выявлено 54 компании с признаками нелегальной финансовой деятельности, сообщил эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский на пресс-конференции в ТАСС. Это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он уточнил, что большинство организаций — «черные кредиторы». 32 из них незаконно выдавали потребительские займы (рост в 2,5 раза по сравнению с 1 кварталом 2022 года), еще 21 организация незаконно использовала в своем наименовании слова «ломбард» и «микрокредитная компания».

Также экспертами Сибирского ГУ Банка России была выявлена одна финансовая пирамида в Красноярском крае.

— Людям предлагалось инвестировать в ценные бумаги предприятий, при этом отсутствовали какие-либо инвестиции. Доход выплачивался исключительно за счет привлечения новых участников проекта, — отметил Олег Дубровский.

В Новосибирской области с января по март эксперты выявили четыре нелегальных участника финансового рынка. Все они относятся к «черным» кредиторам, три из них незаконно выдавали потребительские займы.

Олег Дубровский подчеркнул, что нелегальные кредиторы стали чаще работать онлайн.

— Мы привыкли получать деньги дистанционно. Соответственно и мошенники идут в Интернет. Доля кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн составляет 42%, что в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. — подчеркнул эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Он напомнил, что Банк России не только выявляет компании, которые работают на финансовом рынке без лицензии, но и публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке 9 000 организаций, из них 500 зарегистрированы на территории Сибири.

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