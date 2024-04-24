«Большая надежда на обновление команды»: Андрей Травников назвал плюсы назначения Максима Кудрявцева мэром Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии в эфире телеканала ОТС, рассказал о плюсах назначения новым мэром Новосибирска его заместителя Максима Кудрявцева.

— К сожалению, прошлые периоды мы наблюдали, когда в городе финансовые ресурсы предоставлялись, а работа не получалась. Деньги возвращались в бюджет неиспользованные, проекты были не реализованы. Поэтому, конечно же, большая надежда на обновление команды, на приход Максима Георгиевича Кудрявцева, — отметил Андрей Травников.

По словам главы региона, новый мэр де-факто остается членом команды регионального правительства и никакие политические аспекты на его позицию не повлияют.

— Кудрявцев как мэр столичного города останется по сути членом правительства Новосибирской области, имея соответствующие полномочия по принятию решений, по проведению совместных совещаний. Это, конечно, дополнительный управленческий ресурс и сближение усилий областного и городского уровня для решения задач, стоящих перед столицей, — рассказал глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что главная часть работы любого градоначальника — это городское хозяйство. Он считает, что именно в этой части у Новосибирска накопилось больше всего проблем. С них Максиму Кудрявцеву и придется начинать.

— Но не нужно забывать, что у мэра города-миллионника, уж тем более третьего города страны, самого большого муниципалитета страны, кроме городского хозяйства, обязанностей и забот намного больше. И он (Максим Кудрявцев — Ред.) не может себе позволить сконцентрироваться только в какой-то отрасли, забыв все остальные. Я считаю, что Максим Георгиевич как раз такой руководитель, у которого есть достаточный опыт решения разнообразных задач, от хозяйственных до технологичных и политических, — отметил губернатор.

Напомним, в этом году выборы мэра Новосибирска впервые прошли по новой системе. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в 2023 году.

По мнению, главы региона, в конкурсной системе тоже есть свои плюсы.

—На низкой явке на выборы всегда есть соблазн за счет различных технологических приемов повлиять на результаты, и провести кандидата, от которого ты получил соответствующий гонорар. Мы это наблюдали на примере некоторых кампаний предыдущих лет, в том числе и в Новосибирске, когда во власть приходили люди, точно не подготовленные для представления интересов своих избирателей. Ну и не только в политической жизни, я напомню, курьезный случай с избранием символа новогодней столицы страны, когда вмешательство в нормальный процесс голосования различных заинтересованных участников, можно сказать, технологов, привел к такому результату, — поделился своим мнением Андрей Травников.

Он добавил, что городу необходим не политик, который умеет понравиться избирателям, а управленец.