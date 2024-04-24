До конца апреля закрыли два участка проезжей части в Новосибирске

С 24 по 30 апреля в Октябрьском районе будут закрыты два участка проезжей части.

Согласно информации на сайте мэрии Новосибирска, ограничение будет действовать на улице Бориса Богаткова в районе дома № 82 на улице Кирова. Также закрыта дорога напротив Октябрьского рынка по адресу Ленинградская, 75.

– Ограничение связано с восстановлением благоустройства, которое проводит ООО «НТСК», – говорится в сообщении.

Мэрия рекомендует водителям быть внимательными и следовать дорожным знакам.

Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического полумарафона в Новосибирске.