До конца апреля закрыли два участка проезжей части в Новосибирске

С 24 по 30 апреля в Октябрьском районе будут закрыты два участка проезжей части.
Согласно информации на сайте мэрии Новосибирска, ограничение будет действовать на улице Бориса Богаткова в районе дома № 82 на улице Кирова. Также закрыта дорога напротив Октябрьского рынка по адресу Ленинградская, 75.
– Ограничение связано с восстановлением благоустройства, которое проводит ООО «НТСК», – говорится в сообщении.
Мэрия рекомендует водителям быть внимательными и следовать дорожным знакам.
Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического полумарафона в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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