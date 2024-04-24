Андрей Травников раскритиковал игру команды ХК «Сибирь» в этом сезоне

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова не устраивают результаты игры ХК «Сибирь» в этом году. Об этом он рассказал во время прямого эфира на ОТС.

— Конечно же, и меня результаты игры команды в этом году не устраивают, и проблема не в новых стенах, не в привыкании к новой площадке, к новому льду. Проблема, конечно же, в людях, в команде, в клубе, в игроках. Именно поэтому принято решение о полной перезагрузке руководства клуба и тренерского штаба, — отметил он.

Глава региона не стал раскрывать претендента на пост главного тренера ХК «Сибирь», отметив, что на данный момент ведутся переговоры. ам, в мае все станет известно.

— Конечно же мы ждем, что команда снова заиграет в так называемый «атакующий» хоккей. Самое главное — выигрывать и войти в зону плей-офф в соответствии с задачей минимум, — отметил Андрей травников.

Он добавил, что в Новосибирской области большие планы по развитию хоккея, в том числе создание интерната для маленьких хоккеистов спортивной школы

— Начинается новый этап развития хоккея в Новосибирской области, новых взаимоотношений со спортивной школой, молодежной командой, командой высшей лиги. И разработку этой новой стратегии, нового подхода я тоже поручил новому руководству клуба, — сказал губернатор.

Напомним, после поражения клуба в КХЛ (по итогам регулярного чемпионата «Сибирь» оказалась на десятом месте в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф) в ХК «Сибирь» полностью сменилось руководство. Впервые с 2010 года у «Сибири» поменялся генеральный директор. Вместо Кирилла Фастовского на эту должность назначен Лев Крутохвостов, который занимал должность заместителя руководителя по спортивным вопросам новосибирского филиала Федерации хоккея. Спортивным директором назначен бывший менеджер московского клуба «Динамо» Андрей Меркулов.

Также в марте был уволен весь тренерский штаб. Позже было объявлено, что достигнута устная договоренность о сотрудничестве с новым главным тренером — Анваром Гатиятулиным. Однако, он передумал заключать контракт с «Сибирью» и выбрал казанский «Ак Барс».

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