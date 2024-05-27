Большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО открылась в Новосибирске

На территории спортивного комплекса «Фламинго» для новосибирцев открылась новая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Она доступна для всех любителей физической культуры и включает в себя тренажеры для выполнения упражнений «становая тяга», «жим лежа», «подтягивание туловища», «обратная тяга», «рукоход», а также эллипсоид и другие тренажеры.
В рамках открытия новой площадки известные новосибирские спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а в день официального открытия все желающие могли сдать нормативы ГТО.
Напомним, что в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области» в регионе будет построено еще 23 больших и малых площадок ГТО.
Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik
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