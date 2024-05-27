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«Мы в ужасе! На улицу страшно выйти»: новосибирцы бастуют против сотни мигрантов, которыми заселили 5-этажный дом

  • 27/05/2024, 15:51
Автор: Алёна Пятенок
Новосибирцы бастуют против сотни мигрантов, которыми заселили 5-этажный дом
Хозяин здания выгнал из квартир русские семьи и превратил общежитие в хостел для иностранных специалистов.

Жители Октябрьского района в выходные из окон своих домов наблюдали необычную картину. К зданию общежития на улице 40 лет Октября подъехали несколько автобусов и из них высыпала толпа мигрантов с дорожными сумками. Среди приезжих одни мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Сразу понятно, что это не туристы. Гостей столицы Сибири обычно подвозят в гостиницы и отели. А тут ― частный сектор, до ближайшей достопримечательности несколько километров. Да и старая пятиэтажка вряд ли подходит под комфортабельное размещение.

― Это, скорее всего, таджики и узбеки. Мы сначала подумали, что их выселили с Хилокского жилмассива и отправили к нам. Картина была устрашающая. Все эти азиаты шли толпой в хостел, с сумками, что-то говорили на своем языке. Появилось ощущение, что мы в другую страну попали, ― поделилась увиденным с редакцией Infopro54 сибирячка Наталья.

Люди за несколько недель до происходящего заметили, что общежитие внезапно опустело. Раньше в нем жили русские семьи, а потом вдруг они пропали. В здании начали делать ремонт. Новосибирцы решили, что хозяин просто старается поддерживать в порядке помещения и создает благоприятные условия для арендаторов. Так и оказалось, ремонт, действительно, делался, но не для того, чтобы в эти стены вернулись русские. Русским бы и так пошло. Другое дело ― ценные иностранные кадры.

Местные жители, очнувшись от первого шока, тут же получили свежий стресс.

― После заселения гастарбайтеры побежали по ближайшим магазинам. Они закупили водку и быстренько обмыли свое прибытие в Россию. Потом шатались пьяные по микрорайону и пугали нас, кидались бутылками мимо урны, шумели. Понимаете, они же не ходят по одному. Обычно это сразу толпа или как минимум человек 5-6. Жутко. Мы вызвали полицию. Никто не приехал. Тогда люди объединились в чате и стали выяснять причины этого нашествия, ― продолжает Наталья.

Как оказалось, все эти мигранты завезены в Новосибирск для строительства объекта в Академгородке. Турецкая компания наняла рабочих в азиатских государствах. Теперь они тут обоснуются на долгое время.

― Почему их поселили к нам? Ну и организовывали бы им жилье в Академгородке. Возможно, что интеграция в русское общество там бы быстрее происходила, да и к работе близко. У нас тут дети, семьи, старики. Они теперь в ужасе и боятся на улицу выйти, ― возмущаются местные жители.

Но это еще не все сюрпризы. Выяснилось, что в ближайшее время прибудут еще несколько автобусов с ценными специалистами. Все они полностью заселят пятиэтажное общежитие. А это примерно несколько сотен человек.

Новосибирцы паникуют. Они сильно не рады такому соседству. Инициативная группа уже собирает подписи для обращения к властям города и области. Многих волнует вопрос о легальности нахождения иностранцев в нашей стране. Хозяин общежития уверяет, что все законно.

― Доброе утро, уважаемые жильцы. В ближайшее время поставим глухой забор и снабдим их необходимыми продуктами, чтобы максимально исключить вечерние походы в магазины. В 6:00 их забирает автобус и привозит с 19:00 до 21:00.  Все ребята трудоустроены официально и есть документы для законного проживания на территории РФ. Патент получают на Есенина, 1г. Приношу свои извинения за отдельных лиц, которые вчера распивали спиртные напитки. В данный момент еду к руководству строительной компании для предоставления фото и видеофиксации для последующего увольнения. У кого еще есть фото и видео, отправьте мне пожалуйста, ― попытался успокоить паникующих владелец хостела по имени Александр.

Новосибирцы бастуют против сотни мигрантов, которыми заселили 5-этажный дом

Ответ владельца общежития/местного участкового.

Людям хотелось бы верить, что все происходящее страшный сон, а не новосибирская реальность. Они убеждены, что им вообще не нужен в микрорайоне этот дом ужасов, заселенный сотней бородатых мужиков. В памяти еще не стерлись жуткие моменты теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все прекрасно помнят, какой национальности оказались террористы.

Участковый, глядя на возникшую ситуацию, просто разводит руками. А что он может сделать, если работников завезли по всем правилам? Люди, конечно, сильно сомневаются, что эти приезжие могли сдать экзамен по русскому языку для получения документов. Уж очень плохо они говорят и с трудом понимают нашу речь.

― Наша соседка пошла в магазин, а там толпа мигрантов. Она быстро купила майонез и выскочила как ошпаренная оттуда. У торговой точки  стояли азиаты, выпивали и вслед она услышала, что русские женщины все проститутки. Сразу понятно, как они к нам относятся и как готовы соблюдать наши правила и законы. Она бежала от магазина в страхе, ― рассказывает Наталья.

Сибиряки видят только одно решение проблемы ― селить мигрантов на территории стройки или за городом в старых детских лагерях. Ситуацию активно обсуждают в чате поселка.

― На самом деле это не наше дело куда их поселят: в модульных сооружениях или заброшенных лагерях, что вряд ли, т.к. они тоже люди и им необходимы условия. Нам необходимо, чтобы они проживали возле объекта строительства и в отдалении от жилых микрорайонов. Их цель заработать и поехать домой к своим семьям, а не шататься пьяными в жилых микрорайонах! И это прямая обязанность работодателя предоставить им эти условия, не во вред интересам коренных граждан России! ― делятся мыслями местные жители.

Народ готовится снять видеообращение и отправить его главе СК Александру Бастрыкину, а также президенту. Люди сомневаются, что местные чиновники, допустившие такое массовое заселение мигрантов в жилой микрорайон, смогу услышать их и принять правильное решение.

Редакция будет следить за развитием событий.

Источник фото и видео: читатели Infopro54.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство в Академгородке СК прокуратура Мигранты МВД


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