В три раза снизилось число пожаров в Новосибирской области

С 20 по 26 мая в Новосибирской области снизилось число пожаров в три раза.

Всего произошло 116 пожаров.

— Из них — 45 горение мусора и сухой травы, — отметили в ведомстве.

Так, например, 24 мая 22-летний парень поджег на себе одежду. Это произошло из-за розжига мангала. Капли розжига попали на одежду, и та загорелась. Пострадавший получил ожоги 1 и 2 степени головы, тела и рук на площади 3%.

— Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать свое имущество и свою жизнь неоправданному риску, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что на минувшей неделе в Новосибирской области горели три полигона.