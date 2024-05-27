В три раза снизилось число пожаров в Новосибирской области

С 20 по 26 мая в Новосибирской области снизилось число пожаров в три раза.
Всего произошло 116 пожаров.
— Из них — 45 горение мусора и сухой травы, — отметили в ведомстве.
Так, например, 24 мая 22-летний парень поджег на себе одежду. Это произошло из-за розжига мангала. Капли розжига попали на одежду, и та загорелась. Пострадавший получил ожоги 1 и 2 степени головы, тела и рук на площади 3%.
— Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать свое имущество и свою жизнь неоправданному риску, — говорится в сообщении МЧС.
Ранее редакция сообщала о том, что на минувшей неделе в Новосибирской области горели три полигона.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области.
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