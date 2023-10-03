Больше 100 детей-диабетиков получили сканеры глюкозы в Новосибирской области

Более 100 детей, страдающих диабетом, обеспечены сканерами и датчиками системы флеш-мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Как отмечают в ведомстве, вопрос обеспечения детей-диабетиков такими изделиями является актуальным для Новосибирской области.

За полтора года в суд направлено порядка 250 исковых заявлений в региональное министерства здравоохранения для обеспечения несовершеннолетних сканерами и датчиками мониторинга глюкозы.

— 140 исков рассмотрены и удовлетворены, более 100 детей обеспечены такими системами. На указанные цели из областного бюджета уже выделено почти 250 млн. рублей. Исполнение остальных решений суда прокуратура контролирует, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска обязала обеспечить ребенка-диабетика глюкометром.